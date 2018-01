Heroes of the Storm: disponibili nuovi modelli e pacchetti Mech

Equipaggia i tuoi eroi di Heroes of the Storm con i più avanzati ritrovati della tecnologia delscegliendo i nuovi pacchetti e modelli Mech per...

La loro affidabilità è tale da garantire una totale preparazione al combattimento, e resisteranno senza problemi ai maltrattamenti più duri subiti sul campo di battaglia. Se cerchi l'eleganza, i nostri Mech sono stati creati utilizzando le tecniche artigianali più raffinate e materiali rarissimi. Grazie a effetti visivi aggiornati e a battute audio modificate, risulterai così elegante, sofisticato e deciso durante gli scontri che anche D.VA sarà invidiosa. Diavolo, abbiamo addirittura installato delle animazioni personalizzate di Hearthstone per Tyrael e Rehgar, in modo che possano uscire di scena sempre con stile.

Nuovi modelli

Abbiamo appena ricevuto una spedizione con 10 modelli top di gamma che renderanno unica qualsiasi tua mossa sul campo di battaglia! I modelli leggendari di seguito possono essere creati usando i Frammenti o trovati nei Forzieri.

Abathur

Dehaka

Rehgar

Tyrael

Abathur Xenobot

Abathur Xenobot Sabotatore

Abathur Xenobot Spaventoso

Nuovi pacchetti

Abbiamo creato dei pacchetti per consentire ai piloti più esigenti di ottenere diversi modelli per il proprio eroe preferito. Se invece preferisci riempire la scuderia in una volta sola, potresti scegliere il Pacchetto Mecha Storm. Tutti i pacchetti Mech possono essere acquistati usando le gemme, ma saranno disponibili solo fino al 29 gennaio, per cui assicurati di approntare il tuo arsenale prima della loro scomparsa!