Heroes of the Storm: domani verranno svelati un nuovo eroe e un campo di battaglia

Domani 4 giugno Blizzard Entertainment svelerà un nuovo eroe e un campo di battaglia inedito per Heroes of the Storm, MOBA free-to-play di successo che può vantare tra le sue fila personaggi e ambientazioni provenienti da tutti i maggiori franchise della compagnia.

L'appuntamento è fissato per le 19:00 (ora italia) di domani sul canale Twitch ufficiale di Heroes of the Storm. Per l'occasione, interverranno il Lead Content Designer Matt Cooper, il Lead Hero Designer Matt Villers e i caster Tim “Trikslyr” Frazier e Thomas “Khaldor” Kilian. La trasmissione durarà circa un'ora, durante la quale gli sviluppatori si affronteranno sul nuovo campo di battaglia.

Quale potrebbe essere l'identità del nuovo eroe, secondo voi? L'ultimo ad essersi unito al Nexus è stato il saggio Deckard Cain, studente della scuola degli Horadrim specializzato nello studio dell’arcano e nelle conoscenze oscure. Si tratta di un personaggio di supporto che dà il meglio di sé in mischia quando si trova vicino ai propri alleati.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che è ancora attivo l'evento Nexomania. Fino all'11 giugno sarà possibile ottenere nuovi modelli, cavalcature, spray e ritratti esclusivi, tra i quali spiccano Garrosh in tenuta da wrestler, Lunara truccata da Santa Muerte e la cavalcatura Chiwawa. Heroes of the Storm è disponibile al download gratuito su PC e Mac via Battle.net.