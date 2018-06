Heroes of the Storm: Gen.G in finale nel Mid-Season Brawl, Tempest e Dignitas inseguono

Il Mid-Season Brawl regala l'ennesima passerella ai Gen.G che conquistano la finale senza cedere una singola mappa e affronteranno la vincente tra Tempest e Dignitas in serata.

Quello che sta accadendo all’interno dell’Elmia Convention Center di Jönköping in Svezia è qualcosa che ti porta necessariamente ad analizzare il futuro di Heroes of the Storm con ottimismo ma anche con quel pizzico di paura latente derivato dalla prestazione - mostruosa - dei Gen.G che ti accompagna come una vecchia amica.

Il secondo giorno del Mid-Season Brawl inserito nel contesto fieristico del Dreamhack ha portato alla ribalta la formazione coreana composta da KyoCha, Reset, Rich, Sake e Ttsst che ha raggiunto la finale assoluta liquidando con una facilità disarmante la formazione dei Tempest che nulla ha potuto contro la precisione chirurgica delle azioni dei Gen.G arrivati a dominare tutte le mappe (Campi di Battaglia Eterni, Tomba della Regina Ragno e Torri della Rovina, ndr.) concedendosi il lusso di annichilire la seconda squadra della Corea del Sud sull’ultima mappa manifestando la propria superiorità nella corsia inferiore dove Genji ha esaltato più volte le proprie qualità portandosi a casa uccisioni oltremodo spettacolari.



Per dovere di cronaca, i Gen.G rappresentano l’unica squadra di Heroes of the Storm della storia degli HGC a raggiungere la finale assoluta senza perdere nemmeno una singola mappa tra gironi di qualificazione e tabellone a doppia eliminazione inanellando una serie di risultati positivi che possono essere riassunti in un 16-0 che non lascia spazio a commenti.



Niente da fare invece per Fnatic e Tempo Storm che sono stati sconfitti agilmente dal Team Dignitas senza riuscire mai concretamente ad opporre una valida resistenza.



Infine, bisogna sottolineare la pessima prestazione dei Ballistix che sembrano uscire fortemente ridimensionati da questo Mid-Season Brawl, il pianto dei giocatori rimarrà infatti nella storia di questa competizione e resterà scolpito nelle menti degli spettatori che hanno assistito in diretta alla partita contro i Tempo Storm terminata con un emozionante 3-2.



Il Mid-Season Brawl terminerà oggi con le fasi finali che prenderanno il via a partire dalle ore 15:30 secondo il seguente calendario:

Team Dignitas vs Tempest;

Gen.G vs (vincente semifinale) - 20:00.

La formazione coreana dei Gen.G avrà il vantaggio di una mappa durante la finale assoluta che si svolgerà in formato Bo7.



Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta in lingua italiana dal canale ufficiale dei Più di Due che seguirà l’evento con un commento di altissima qualità grazie alla collaborazione con i CTRL Alt Cast, EDDIENOISE, Magest, Mithril e Shinylux.



Ora tocca a voi, chi vincerà il Mid-Season Brawl? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!