Heroes of the Storm: Gen.G e Tempest in testa al Mid-Season Brawl

Gen.G e Tempest protagoniste nel Mid-Season Brawl di Heroes of the Storm, conquistano la vetta dei gironi A e B. Il racconto delle prime tre giornate.

Il Mid-Season Brawl di Heroes of the Storm, che si sta svolgendo in questi giorni all’interno del Monster Energy DreamHack Studio di Stoccolma, è arrivato al suo giro di Boa con la conclusione della terza giornata che ha iniziato a definire una classifica a dir poco sorprendente che lascia ancora spazio a molti scenari possibili.

Gruppo A

Nel gruppo A, è apparsa solida e priva di sbavature la prestazione dei sudcoreani Gen.G che sono in testa al girone a punteggio pieno e guardano le formazioni avversarie dall’alto.



Al secondo posto troviamo invece i Fnatic che non sembrano essere in grande condizione e dopo aver liquidato facilmente i Mindfreak nella prima giornata, hanno subito una pesante sconfitta dai Gen.G e un clamoroso pareggio dai TheOne, apparsi, in verità, assolutamente non irresistibili contro tutte le altre formazioni incontrate in questi giorni ma capaci di bloccare sul pari la squadra europea con grande determinazione e coraggio.



Terzo posto, ma con una partita in meno, per i Ballistix che pur avendo concesso una sconfitta ai Tempo Storm nel match inaugurale sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, reagendo positivamente, portandosi a casa gli incontri con i The One e MindFreak.



Quarto posto per i Tempo Storm che dopo un’avvio lampo sembrano aver perso la bussola, ritrovata parzialmente solo con i MindFreak che però appaiono, oggettivamente, come la cenerentola di questo girone.



Decisivo sarà, in questo senso, lo scontro diretto con i The One per il quarto posto e l’accesso al tabellone di recupero di questo Mid-Season Brawl che si sposterà tra qualche giorno a Jonkoping.

Classifica

Gen.G - 9 punti;

- 9 punti; Fnatic - 7 punti;

- 7 punti; Ballistix - 6 punti;

- 6 punti; Tempo Storm - 6 punti;

- 6 punti; TheOne - 1 punto;

- 1 punto; MindFreak - 0 punti.

Gruppo B

Nel gruppo B, a comandare, sembrano essere i Tempest anche se gli HeroesHearth sono riusciti a fermare i coreani su un clamoroso pareggio, riaprendo, seppur momentaneamente il discorso per il primo posto assoluto.



Bene anche i Method e il Team Dignitas che però hanno concesso una pesante vittoria ai Tempest che in ottica classifica peserà inevitabilmente sul computo finale, anche in virtù del fatto che lo scontro diretto tra le due formazioni europee è terminato in pareggio.



Quarto posto per gli HeroesHearth, unica formazione in grado di imporre il pari ai Tempest ma senza riuscire a brillare nel resto degli incontri.



Difficile, se non impossibile, il discorso qualificazione per Chall Enge e Luna Meow, oggettivamente le formazioni meno organizzate di questo group stage che si dovranno,, inevitabilmente, arrendere al destino che appare segnato a due giornate dal termine.

Classifica

Tempest - 7 punti;

- 7 punti; Method - 7 punti;

- 7 punti; Team Dignitas - 7 punti;

- 7 punti; HeroesHearth - 4 punti;

- 4 punti; Chall Enge - 3 punti;

- 3 punti; Luna Meow - 0 punti.

La quarta giornata del Mid-Season Brawl inizierà oggi alle 14:00 e vedrà i seguenti incontri:

GRUPPO A

Gen.G vs MindFreak (14:00 CET);

Ballistix vs Fnatic (17:00 CET);

TheOne vs Tempo Storm (20:00 CET).



Gruppo B

Tempo Storm vs Chall Enge (15:30 CET);

Team Dignitas vs Luna Meow (18:30 CET);

Method e HeroesHearth (21:30 CET).

A partire dalle ore 17:00 andrà online anche lo streaming ufficiale italiano dei Più di Due che grazie alla preziosa collaborazione con CTRL Alt Cast, Shinylux, Magest, Mithril e EDDIENOISE garantirà una copertura totale delle partite delle formazioni europee.