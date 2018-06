Heroes of the Storm: Gen.G e Tempest protagoniste, il Mid-Season Brawl parla coreano

Gen.G e Tempest protagoniste nel Mid-Season Brawl di Heroes of the Storm, dominio coreano al Dreamhack di Jönköping nulla da fare per Dignitas e Tempo Storm.

Il Mid-Season Brawl di Heroes of the Storm ha lasciato ufficialmente il Monster Energy DreamHack Studio di Stoccolma per approdare all’interno dell’Elmia Convention Center inserito nel contesto del Dreamhack di Jönköping dove ha preso il via la fase finale della competizione.

Sono otto le formazioni che sono riuscite a qualificarsi per il tabellone a doppia eliminazione che ha emesso i primi verdetti dopo una lunga prima giornata di gare a dir poco emozionante, analizziamoli insieme.

Ballistix vs HeroesHeart

L’incontro che ha aperto le danze del tabellone di recupero del Mid-Season Brawl 2018 ha visto affrontarsi Ballistix e HeroesHeart, due squadre che nei gironi avrebbero potuto certamente fare meglio arrivando a conquistare, rispettivamente, solamente un terzo e un quarto posto assoluto.

Il match è stato a senso unico, con i coreani che hanno impostato il proprio gioco riuscendo a portarsi a casa Towers of Doom in appena quindici minuti sfruttando una migliore coordinazione di squadrae lasciando poco margine di recupero agli avversari.

Gli HeroesHearth, tuttavia, hanno saputo ritrovare energie fisiche e mentali. Su Contea del Drago sono riusciti a ristabilire l’ordine punendo severamente le incertezze dei Ballistix i quali sono stati rapidamente travolti dagli eventi in poco più di 12 minuti.

La formazione coreana ha così dovuto fare i conti con un pareggio inaspettato che sembrava aver apparentemente rigenerato gli HeroesHearth che invece, nel terzo e quarto game, sono semplicemente caduti nella trappola psicologica dei Ballistix che hanno dominato sia su Tomba della Regina Ragno che su Campi di Battaglia Eterni riuscendo a concedere alla formazione avversaria appena cinque “uccisioni” in due partite, troppo poco per poter contestare la vittoria ai Ballistix che hanno così passato il turno con un ottimo 3-1 finale.

Method vs Fnatic

Partiamo dal presupposto che, Method vs Fnatic, non può che essere considerata come un grande “classico” europeo, entrambe le formazioni infatti sembravano conoscersi molto bene e questo ha permesso di raggiungere un’altissima qualità nelle partite.



Tuttavia, appare chiaro che i Method in questo quarto di finale del loser bracket hanno davvero sprecato troppo, finendo per rovinarsi con le proprie mani dopo essere andati, faticosamente, in vantaggio per 2-0.

La prima mappa, in particolare, ha visto i Method ribaltare una situazione complicatissima finendo per chiudere i conti su Tomba della Regina Ragno in 32 minuti e dopo aver rischiato, più volte, di compromettere l’esito del match.



Tuttavia è su Fonderia Volskaya che i Method hanno consumato il loro dramma sportivo. Dopo essere riusciti a portarsi a casa anche il secondo match e convinti di avere il successo della serie in tasca, i Method hanno subito un gravissimo crollo mentale che ha portato i Fnatic a gettare le basi per una rimonta che ha dell’incredibile.



Partito su Contea del Drago, il ritorno di fiamma dei Fnatic ha colto completamente di sorpresa i Method che hanno provato a resistere senza successo, costretti, molto spesso, ad assistere alle giocate avversarie senza avere una reale soluzione tra quelle proposte dal proprio arsenale.



Bene, a tratti benissimo, i Fnatic che dopo aver conquistato Contea del Drago hanno acquisito sicurezza superando l’esame di maturità posto in essere da Torri della Rovina dove hanno saputo costruire un buon gioco sfruttando l’ampiezza dettata da Abathur oltre al danno di Mantogrigio e Zeratul.

Sul 2-2 i Method hanno provato il tutto per tutto su Campi di Battaglia Eterni andando ad inventare un Abathur che ha decisamente convinto, contrastato dall’altro lato da un Blaze giocato sontuosamente da BadBenny che è stato determinante per i Fnatic nel chiudere i conti e la serie sul risultato finale di 3-2.

Gen.G vs Team Dignitas (tabellone principale)

Niente da fare, invece, per la formazione europea dei Team Dignitas che è costretta ad arrendersi per 3-0 allo squadrone coreano dei Gen.G. Questi si sono portati a casa, in sequenza, Contea del Drago, Altari Infernali e Tomba della Regina Ragno con relativa semplicità dimostrando al mondo che, al momento, è la Corea del Sud a dominare la scena internazionale di Heroes of the Storm.



Bisogna ammettere, tuttavia, che i Dignitas hanno provato ad impostare il proprio gioco portando le partite per le lunghe e cercando di rosicchiare del minimo vantaggio che non è stato però mai convertito in reale speranza di vittoria.

Tempest vs Tempo Storm (tabellone principale)

Nell’incontro tra “furie del vento” che ha chiuso la giornata di gare a spuntarla è stata la formazione coreana dei Tempest che ha trionfato con il risultato finale di 3-0 sulla malcapitata squadra americana che aveva stupito il mondo relegando i Ballistix al tabellone di recupero durante la fase a gironi.



Oggettivamente parlando l’intero incontro è stato decisamente a senso unico con la squadra coreana che ha dominato in ogni aspetto sia su Contea del Drago che su Fonderia Volskaya e Torri della Rovina, lasciando veramente poco margine a dei Tempo Storm che non hanno convinto e che dovranno ritrovare continuità e concentrazione in vista dei prossimi impegni nel tabellone di recupero.

Se la formazione americana vorrà continuare a dire la sua in questa competizione avrà bisogno del massimo impegno e della massima attenzione possibili.

Ecco i prossimi incontri (17/06/2018) del Mid-Season Brawl 2018 di Heroes of the Storm:

Tempo Storm vs Ballistix (in corso);

Team Dignitas vs Fnatic (13:15);

Gen.G vs Tempest (16:30).

L’intero evento sarà commentato, a partire dalle ore 10:00, in lingua italiana dal canale ufficiale dei Più di Due con la collaborazione dei CTRL Alt Cast, Magest, Mitrhil, EDDIENOISE e Shinylux, durante la diretta saranno estratti dei vincitori che si aggiudicheranno dei fantastici regali offerti da Blizzard.

Non perdetevi nemmeno un minuto del Mid-Season Brawl 2018, visitate il sito ufficiale della competizione per maggiori dettagli su ricompense e regali.