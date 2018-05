Heroes of the Storm: in arrivo l'evento del Nexomania

Il nuovo evento Nexomania, pronto ad approdare nei server live molto presto, è lieto di catapultarvi in un ring come mai si era visto in Heroes of the Storm. Questa patch decisamente molto festosa, è pronta a portare nel nostro Nexus tanti contenuti esclusivi e forse, anche un eroe ancora non rivelato.

Dal 22 Maggio sarà possibile aprire le nuove loot chest o acquistare direttamente i nuovi modelli, cavalcature, spray e ritratti esclusivi, messi a disposizione per la festività. Come si può vedere nel video questi contenuti potranno variare da un Garrosh in tenuta da wrestler, armato della sua sedia, fino a una Lunara truccata da Santa Muerte. O ancora, perchè non solcare i campi di battaglia con la vostra cavalcatura Chiwawa?

Le sorprese non mancheranno di certo ma, la più interessante, vi verrà donata nel momento in cui completerete la serie di missioni affidate per l'occasione. Pronto a commentare le vostre partite come in un vero incontro di wrestling messicano infatti vi aspetta El Guapo! Il nuovo annunciatore di Heroes of the Storm.

Con questa patch, verranno inoltre inclusi i rework per Diablo e Lunara, di cui si era parlato in precedenza, che senza dubbio vi faranno riscoprire questi eroi in una veste tutta nuova.

Anche se non presente nel video, un eroe molto adatto a questa festa è ancora in attesa di essere annunciato. Stiamo parlando della nostra hacker Sombra, che Blizzard stia attendendo il lancio dell'evento?