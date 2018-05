Heroes of the Storm: dopo Diablo, in arrivo modifiche anche per Lunara

Lunara insieme a Diablo, sarà il prossimo eroe a subire un'importante rework in Heroes of the Storm.

L'obbiettivo di queste modifiche è quello di differenziare profondamente la scelta dei suoi talenti, incrementare le abilità di Fuoco Fatuo e premiare i suoi approcci al combattimento.



"Mentre le sue sorelle si godevano la vita nella natura incontaminata, Lunara assistette al suo sfruttamento da parte dei mortali. Su Azeroth, suo padre Cenarius le proibì di intervenire. Ma nel Nexus, l'ora della vendetta è giunta".

Lunara, che dall'inizio dell'anno del Corvo ha fatto il suo ingresso anche nella locanda di Hearthstone, subirà questi cambiamenti a partire dalla prossima content patch.



Nel video pubblicato da Blizzard possiamo vedere, come già accennato, le migliorie all'abilità Fuoco Fatuo che otterrà maggior potenziale strategico. Grazie un talento ottenibile al livello 1, la visione ottenuta dallo spirito potrà superare gli ostacoli e sarà in grado di vedere i nemici nascosti. Il bonus, sarà fornito solamente nel momento in cui la piccola creatura magica rimarrà ben nascosta tra i cespugli. Oltre a questo, altri talenti al centro dei fix daranno anche la possibilità a Lunara di essere più efficiente in combattimento. Le permetteranno infatti, di avvelenare più nemici contemporaneamente oppure, di aumentare le cure ricevute per ogni stack di veleno sui propri nemici.



Vi ricordiamo inoltre che Lunara, insieme a tanti altri eroi, riceverà nuovi modelli per l'evento in arrivo: Nesuxmania. Evento che dovrebbe inserire anche il nuovo eroe Sombra.