Heroes of the Storm: Junkrat e Alexstrasza in diretta oggi 18 novembre alle 16

Oggi 18 novembre a partire dalle ore 16:00 saremo in diretta con. Per l'occasione, vi mostreremo in azione due dei nuovi personaggi, ovvero, il pazzo bombarolo arrivato direttamente da, e, la Regina dei Draghi.

La trasmissione, come di consueto, andrà in onda all'orario sopra indicato sui nostri canali su Twitch (trovate il player in calce a questa notizia) e YouTube.

Vi invitiamo, in particolare, ad iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta, tenendo bene a mente che la registrazione è fondamentale per interagire con la redazione e gli altri membri della community via chat.

Heroes of the Storm, il MOBA free-to-play di Blizzard Entertainment, è disponibile su PC e MacOS.