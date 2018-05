Heroes of the Storm: un rework completo in arrivo per Diablo

Dopo i numerosi teaser apparsi in questi giorni nelle pagine ufficiali di Heroes of the Storm per l'evento Nexomania, un imponente video ci mostra i cambiamenti che presto approderanno sul Nexus per il leggendario Diablo, il signore del Terrore.

Il Signore degli Inferi, oltre ad essere l'ultimo boss dei tortuosi budelli dell'hack'n'slash targato Blizzard, è stato anche uno dei primi combattenti ad aver fatto il suo ingresso nel Nexus di Heroes of the Storm. Guerriero (tank) da sempre considerato molto forte a causa dei suoi importanti stun e la sua resilienza, sta per ricevere degli importanti rework che arriveranno a breve nel PTR.

Blizzard, per l'occasione, ha pubblicato un video esplicativo che mostra tutte le modifiche che verranno applicate al Primo Maligno. I rework in questione vanno a toccare principalmente due abilità dell'eroe e ad aggiungere due nuovi talenti.

Le modifiche secondo Blizzard renderanno l'eroe più divertente da giocare e otterrà così strumenti in più per controllare gli avversari.



Vi lasciamo quindi al video sottotitolato in italiano e vi invitiamo a seguirci su tutte le informazioni riguardo alla Nexomania, evento che con tutta probabilità dovrebbe implementare il nuovo eroe di Hots proveniente direttamente dall'universo di Overwatch, Sombra.