Heroes of the Storm: Nasce la Royal Rumble, nuovo torneo italiano in arrivo

In arrivo un nuovo torneo di Heroes of the Storm organizzato daldi Catania denominato "" che avrà delle regole molto particolari.

Dopo la conclusione del campionato italiano di Serie A e B HotS, il CLAN Gaming Center di Catania ha deciso di tornare a regalare emozioni al grande pubblico ed agli appassionati di Heroes of the Storm.



A partire da febbraio nascerà la “Royal Rumble”, un torneo che avrà delle regole molto particolari e permetterà di utilizzare solo alcuni eroi provenienti da un determinato universo Blizzard. Da febbraio a Giugno si susseguiranno quattro eventi Royal Rumble che permetteranno ai giocatori di divertirsi utilizzando i loro eroi preferiti.



Si parte con la Royal Rumble: Gladiators, ispirata al mondo di Warcraft che prevederà un formato BO3 con Loser Bracket e si svolgerà online dal 19 al 23 febbraio 2018.



Per questo primo appuntamento potranno essere utilizzate solo tre mappe aventi come segni distintivi lo scontro e il dominio de il “Signore dei Corvi” e il “Custode dei Morti”.



Come riportato dall’organizzatore nel comunicato ufficiale l’ordine delle mappe sarà sempre: Valle Maledetta, Miniere Infestate ed eventualmente Torri della Rovina.



Le iscrizioni sono già aperte e termineranno a ridosso dell’inizio del torneo, rispetto al campionato italiano iscriversi sarà completamente gratuito e non dovrebbe essere necessario alcun tesseramento.



Verranno, inoltre, utilizzate le pagine della piattaforma “Tournament” che ospiterà il tabellone del torneo.



Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni su eventuali premi e sugli orari che verranno comunicati in seguito dagli organizzatori.

Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare il regolamento nel sito ufficiale dell’evento.