Heroes of the Storm: Nell'HGC Western Clash dominio assoluto del Team Dignitas

Il Team Dignitas ha vinto la seconda edizione dell'HGC Western Clash di Heroes of the Storm, decisivo il successo sulla squadra dei LeftLovers in finale.

La seconda edizione dell’HGC Western Clash 2018 di Heroes of the Storm è andata in scena a Los Angeles e ha visto la partecipazione di otto squadre, appartenenti al circuito europeo e americano, che si sono date battaglia per un montepremi complessivo di 100,000$ e la possibilità di “sbloccare” uno slot aggiuntivo in vista delle HGC Global Finals che si disputeranno nel mese di novembre nella sede californiana del BlizzCon.



All’interno della Blizzard Arena di Los Angeles a vincere il titolo di migliore squadra occidentale di Heroes of the Storm è stata la formazione europea del Team Dignitas che ha dominato l’intera competizione riuscendo a regalare al pubblico uno spettacolo unico che ha permesso ai britannici di trionfare senza cedere nemmeno una singola mappa alle formazioni avversarie.



Il Team Dignitas ha infatti liquidato in sequenza il Team Octalysis, Method, Team Freedom e Leftlovers riuscendo a chiudere sull'impressionante parziale finale di 12 vittorie e 0 sconfitte.



Un risultato molto importante per la squadra britannica che fa da eco agli altri successi maturati nel 2018 tra i quali possiamo trovare il primo posto nella prima stagione dell’HGC Western Clash, il trionfo nell’HGC Europe Pro League e l’ottimo secondo posto nell'HGC Mid-Season Brawl dove fu sconfitta dopo una drammatica finale dalla formazione coreana dei Gen.G per 4-3.



Il Team Dignitas ha quindi vinto 30,000$ ottenendo la possibilità di sbloccare un ulteriore slot nelle HGC Global Finals, a completare il podio sono stati invece i Left Lovers che hanno ceduto solo in finale alla formazione britannica per 4-0 e che si sono aggiudicati 20,000$ e il Team Freedom che si è dovuto accontentare del terzo posto e di 15,000$.



L'HGC Western Clash 2018 è stato commentato interamente in lingua italiana dal canale ufficiale dei Più di Due.