Heroes of the Storm: nella Royal Rumble Galaxy brilla la stella dei Più di Due

Più di Due, conquistatori dello spazio nella Royal Rumble: Galaxy, brillante la prestazione della squadra capitana da FatalError che ha vinto il secondo appuntamento targato CLAN Series.

Giunta al traguardo anche la Royal Rumble: Galaxy, secondo torneo organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Clan Gaming ed inserito all'interno del circuito CLAN Series, che ha coinvolto la community italiana di Heroes of the Storm.



A prendere parte al torneo sono state otto squadre che si sono date battaglia per la conquista di 5 chiavi di gioco valide per il riscatto degli eroi Fenix e Blaze che sono state messe in palio grazie al prezioso contributo diretto di Blizzard.



La competizione che ha aperto i battenti lo scorso 9 aprile ha proseguito il percorso tracciato dalla Royal Rumble: Gladiators portando le squadre a giocare su mappe predefinite relative all’universo di Starcraft, per questo motivo solo alcuni eroi sono stati effettivamente giocabili, così come per le mappe, tra cui troviamo Stazione Atomica, Distaccamento di Braxxis e Tempio Celeste.

Il torneo, che ha avuto un formato ad eliminazione diretta con incontri Bo3, ha visto trionfare la formazione dei Più di Due composta da FatalError, JennyHOTS, ZapperTrap, SecretPoison e Rayqui che è riuscita a superare in finale la squadra CLAN Giants con il risultato di 2-1.



Il percorso che ha condotto le due formazioni alla finale assoluta di questa Royal Rumble: Galaxy è stato decisamente netto e le vittorie maturate nei quarti e nelle semifinali sono state, per entrambe le formazioni, molto convincenti.



Sorprendente, a giudizio di chi scrive, il risultato dei CLAN Giants che in semifinale hanno liquidato i campioni della Royal Rumble: Gladiators, gli Only Deep, con un secco 2-0 che ha regalato alla squadra di casa una meritata finale assoluta.



Proprio nell’ultimo incontro, dopo essere andati in svantaggio su Distaccamento di Braxxis, grazie ad una partita praticamente perfetta da parte dei loro avversari, i Più di Due hanno reagito con grande coraggio e determinazione finendo per vincere un incontro decisamente non scontato portandosi a casa prima Stazione Atomica e poi Tempio Celeste.

Perfetto e coinvolgente il commento a cura dell’organizzazione CTRL Alt Cast che attraverso le voci di Magest, EDDIENOISE e Jacumurosa ha regalato al pubblico uno spettacolo di grandissimo livello, commentando l’intero evento senza lasciarsi sfuggire nemmeno una singola azione.



Il prossimo appuntamento sarà con la Royal Rumble: Pandemonium che trascinerà il videogiocatore nell’universo infernale di Diablo, il torneo si articolerà dal 7 all’11 maggio e avrà le stesse modalità degli eventi precedenti.

Per maggiori informazioni ed iscrivi vi invitiamo a visitare il sito ufficiale della manifestazione.