Heroes of the Storm: la nuova patch include diversi bilanciamenti per Maiev, la Custode

Sono passati pochissimi giorni dal debutto ufficiale dinel Nexus di, maha già pubblicato una patch per il suo bilanciamento.

Sostanzialmente, sono stati diminuiti i danni inflitti dagli attacchi base (da 162 a 150), dall'abilità Ventaglio di Lame (da 180 a 170) e sono state aumentate la salute massima base (da 2.150 a 2.236) e la rigenerazione della stessa (da 4,48 a 4,66). L'abilità Salto della custode non fornisce più Resistenza passiva. Per quanto riguarda il talento Cimelio di Naisha, i rimbalzi non garantiscono più danni aggiuntivi, mentre i bonus ai danni fisici di Assalto Corazzato sono stati ridotti dal 35% al 25%.

Blizzard Entertainment ha fatto sapere che dopo questi cambiamenti continuerà a tenerla d'occhio, e interverrà laddove sarà necessario. Vi ricordiamo che Heroes of the Storm può essere scaricato gratuitamente su PC e macOS, e che fino al 5 marzo 2018 si svolgeranno i festeggiamenti per la Celebrazione della Luna.