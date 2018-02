Heroes of the Storm: la nuova patch nel PTR introduce il rework di Sonya e Medivh

Heroes of the Storm è sempre pronto a rinnovarsi, una nuova patch infatti, è già sbarcata sui reami pubblici di prova e dovrebbe raggiungere i server live entro la seconda settimana di Marzo.

Questa volta si tratta di grandi modifiche al gameplay di Sonya e Medivh (quest’ultimo spesso in fondo al tier list) e una nuova serie di modelli, cavalcature e spray a tema Tutori dell’Ordine.

Al momento, gli sviluppatori si dicono soddisfatti della meccanica di gioco di Sonya ma vorrebbero dotarla di una scelta di Talenti più ampia. Per ovviare a questo inconveniente, infatti, sono in dirittura d’arrivo alcune novità che le garantiranno maggiore sopravvivenza, evitando di forzare i giocatori a selezionare Nervi d’Acciaio e Insensibilità. Per garantirle un paio di assi nella manica in più verranno aggiunte opzioni di disturbo per Lancia Ancestrale e per Scossa Sismica, ora maggiormente orientata verso i danni ad area.

Andando a vedere quindi più nel dettaglio queste modifiche, troveremo subito al livello 1 una nuova opzione: Colpo Furente, che andrà a potenziare i danni e ad annullare il costo in furia di ogni quarta Scossa Sismica lanciata. Al livello 4, Sconvolgimento è stato notevolmente modificato; oltre ad aumentare i danni radiali inflitti da Scossa Sismica, infatti, ne aumenterà anche la portata.

Ottimo nuovo talento per ingaggiare un combattimento e prendere alla sprovvista la squadra nemica è Lancia Composita, ottenibile al livello 20. Il Talento aumenterà infatti, la portata di Lancia Ancestrale del 50% e fornirà a Sonya 25 resistenza per 4 secondi.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche effettuate a Medivh ci accorgiamo subito che Blizzard vuole incentivare maggiormente i giocatori che vogliono dimostrare la loro bravura. Si è voluto ricalibrare, ad esempio, Tocco del Maestro come missione base di Medivh, aggiungendo una versione diversa del Talento Riassorbimento in Forza della Volontà. È stato inoltre ridotto il tempo di attività generale di Forza della Volontà e Portale per permettere ai nemici di contrastarlo efficacemente. Al livello 7 troviamo due importanti modifiche: Primo e nuovo Talento è Forza della Magia che fornirà a Medivh il 20% di Potenza magica (accumulabile fino a 2 volte) per 12 secondi se Forza della Volontà andrà a bloccare una sufficiente quantità di danni. Secondo talento, Assalto Mistico, rappresenta una notevole opzione di sopravvivenza. Dopo aver colpito un eroe nemico con Fenditura Arcana infatti, il successivo attacco base infliggerà maggiori danni e curerà Medivh per una parte dei danni inflitti. Ultima importante modifica è Flusso Temporale, novità di livello 16 che ridurrà il tempo di recupero delle abilità eroiche di Medivh quando questi metterà a segno attacchi base e Fenditure Arcane. Di sicuro un'ottima scelta se si vorrà mettere in seria difficoltà il team nemico con Polibomba o Sigillo della Linea di Faglia.

Questi due eroi non sono gli unici ad aver subito modifiche. Oltre a piccoli cambiamenti grafici di vari eroi, anche Ana riceverà delle modifiche. Possiamo notare dei piccoli nerf alle cure effettuate, abilità eroiche e talenti, ottenendo però un’ottima self heal. Il tratto Shrike otterrà infatti, come funzionalità aggiunta, una cura equivalente al 50% dei danni inflitti agli eroi nemici (ottima aggiunta considerando che l’unica cura che aveva a disposizione era Granata Bionica lanciata su sé stessa).

Per celebrare l’uscita di questa patch Blizzard ha aggiunto modelli rari per entrambi gli eroi che di sicuro non faremo mancare alla nostra collezione. Ma non finisce qui, anche altri elementi sono pronti a sbarcare nel Nexus, la Squadra Tattica Operazioni di Recupero Militare (S.T.O.R.M.), è pronta infatti a dispensare giustizia e propone nuovi modelli epici per: Mantogrigio, Johanna e Morales. Sarete equipaggiati inoltre con la nuova cavalcatura Camminatore STORM acquistabile con l’oro. Anche questa volta potranno essere tutti acquistati in pacchetti scontati disponibili dal 6 al 19 marzo.