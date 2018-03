Heroes of the Storm: il prossimo eroe verrà svelato al PAX East

A quanto pare, i fan di Heroes of the Storm non dovranno attendere ancora molto per scoprire l'identità del prossimo eroe che debutterà nel

Grazie al programma ufficiale apparso sul sito del PAX East, abbiamo scoperto che verrà presentato proprio durante la manifestazione che si svolgerà a Boston, in Massachusetts, dal 5 all'8 aprile 2018. Per la precisione, il panel di Blizzard Entertainment si svolgerà il 5 aprile, quando da noi saranno le 17:30.

Per l'occasione, il team di sviluppo parlerà del processo di creazione dei personaggi, di come la lore di Heroes of the Storm va ad inserirsi nel più ampio Blizzard Universe e svelerà l'eroe più improbabile mai apparso nella storia del Nexus. Di chi si tratterà, secondo voi?

Vi ricordiamo che Heroes of the Storm può essere scaricato gratuitamente su PC e macOS. L'ultimo personaggio introdotto è stato Maiev Cantombroso, la Custode, che è già andata incontro ad alcuni bilanciamenti.