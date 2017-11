Heroes of the Storm: la Regina dei Draghi Alexastrasza debutta nel Nexus!

Come annunciato in occasione della, con l'ultimo aggiornamento perarriva il nuovo eroe di supporto,, e l'evento. Inoltre, Blizzard con la nuova patch ha apportato alcune modifiche a Li Li, nuovi oggetti cosmetici e miglioramenti per l'interfaccia utente, la grafica e l'I.A.

"Alexstrasza, la Regina dei Draghi, fu incaricata dai Titani di custodire la vita su Azeroth. Ha aiutato i mortali innumerevoli volte, anche a caro prezzo. Ora percorre in volo i cieli del Nexus, eseguendo il suo compito anche in questa dimensione". Con questa descrizione ha fatto il suo debutto nel Nexus la Regina dei Draghi.

Ecco le caratteristiche salienti del nuovo eroe di supporto, secondo la patch note ufficiale:

Tratto

Regina dei Draghi

Dopo 1,25 s, Alexstrasza si trasforma in un drago e ottiene 500 Salute. Finché Regina dei Draghi è attivo, le abilità base di Alexstrasza sono potenziate, i suoi attacchi base infliggono 143 danni e curano gli eroi alleati in un arco frontale di 43 Salute. Inoltre, la durata degli effetti di rallentamento, intrappolamento, accecamento e stordimento subiti è ridotta del 50%. Dura 15 s.

Abilità base

Dono della Vita (Q)

Sacrifica il 15% della Salute attuale di Alexstrasza, curando un alleato del 150% di quella quantità.



Regina dei Draghi: Riduce notevolmente il tempo di recupero di Soffio della Vita e rimuove il costo in Salute.

Riduce notevolmente il tempo di recupero di Soffio della Vita e rimuove il costo in Salute. Abbondanza (W)

Pianta un seme curativo che germoglia dopo 3 secondi, curando gli eroi alleati vicini del 20% della loro Salute massima.



Regina dei Draghi: Aumenta notevolmente l'area delle cure di Conservazione e la loro intensità.

Aumenta notevolmente l'area delle cure di Conservazione e la loro intensità. Folata delle Fiamme (E)

Scaglia una sfera infuocata, bruciando i nemici colpiti e infliggendo loro 75 danni in 5,5 secondi. Colpire nemici già incendiati infligge 125 danni aggiuntivi all'impatto e li rallenta del 40%, esaurendosi nel corso di 2 secondi. Inoltre, rimborsa il costo in Mana.



Regina dei Draghi: Battito d'Ali danneggia e respinge i nemici in un arco.

Abilità eroiche

Protettrice della Vita (R)

Collega la forza vitale di Alexstrasza con quella di un eroe alleato. Dopo 2 secondi, l'eroe con la percentuale di Salute minore ottiene la stessa percentuale di Salute dell'altro.

Fiamma Purificatrice (R)

Dopo 1,25 secondi, Alexstrasza spicca il volo e fa piovere sfere di fuoco nella posizione del mouse ogni 1,2 secondi per 6 secondi. Ogni sfera rigenera 300 Salute agli eroi alleati vicini e infligge 150 danni ai nemici vicini. 2 secondi dopo il termine della pioggia infuocata, Alexstrasza atterra nella posizione del mouse.

Inoltre, a partire da oggi sino all'11 dicembre, potrete portare a termine la missione evento dedicata, che vi permetterà di sbloccare ritratti esclusivi per i due nuovi eroi del Nexus: Alexastrsza e Hanzo.

Per tutti gli altri aggiornamenti, vi rimandiamo alla patch note completa in lingua italiana.