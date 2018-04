Heroes of the Storm: Royal Rumble Galaxy ai nastri di partenza

Sta per cominciare la Royal Rumble: Galaxy, torneo di Heroes of the Storm, che vedrà affrontarsi otto squadre italiane in una competizione unica nel suo genere. Rusty Trombony vs CLN Giants Only Deep vs Esox We Have No Chance

Inizierà tra poche ore il secondo appuntamento della Royal Rumble di Heroes of the Storm, torneo organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica CLAN Gaming in collaborazione con Blizzard.



La seconda tappa che prenderà il nome di Royal Rumble: Galaxy, sarà ispirata al mondo di Starcraft II e, come per l’edizione precedente, avrà delle regole molto particolari.



Sarà infatti obbligatorio scegliere solo eroi provenienti dall’universo di Starcraft con eccezione per gli altri eroi che possiedono una skin di questo universo.



Saranno inoltre disponibili e giocabili solo tre mappe:

Stazione Atomica;

Tempio Celeste;

Distaccamento di Braxxis.

Il torneo che si articolerà dal 9 al 15 aprile, partirà questa sera alle ore 21:00 e vedrà la partecipazione di otto formazioni tra cui spicca il nome degli Only Deep, già vincitori della Royal Rumble: Gladiators dello scorso febbraio.



Grazie al prezioso supporto diretto da parte di Blizzard, verranno forniti dei codici riscattabili per gli eroi Fenix e Blaze che saranno poi ripartiti in cinque unità per la squadra vincitrice del torneo e altri cinque verranno invece distribuiti sotto forma di giveaway durante le giornate di streaming.



Sarà inoltre possibile seguire la diretta dell’evento in lingua italiana sul canale ufficiale del torneo grazie alla squadra di commentatori composta da Magest, jacumurosa (in forse) e EDDIENOISE dell’organizzazione CTRL Alt Cast.



Le partite che verranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 21:00 saranno le seguenti:

Rusty Trombony vs CLN Giants;

Only Deep vs Esox We Have No Chance.

Non ci resta che attendere solo qualche ora per tornare a godere del grande spettacolo italiano di Heroes of the Storm offerto dalla Royal Rumble: Galaxy.