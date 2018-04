Heroes of the Storm: il saggio Deckard Cain è pronto a giungere nel Nexus

Dopo le tante speculazioni, i rumor e un piccolo video che mostrava la Cattedrale nel filmato di apertura di Diablo 3, Deckard Cain è stato ufficialmente annunciato come nuova aggiunta al roster di Heroes of the Storm al PAX east.

Deckard Cain è un avido studioso, studente della scuola degli Horadrim specializzato nello studio dell’arcano e nelle conoscenze oscure. Ha dedicato la sua vita a inseguire il sapere.

È stato consigliere, bardo e amico dei più forti eroi di Sanctuarium, guidandoli innumerevoli volte attraverso il pericolo.

Deckard Cain è un peculiare eroe di supporto in mischia, che ottiene il massimo del suo potenziale quando si trova vicino ai propri alleati, ottenendo resistenza e tempi di recupero ridotti delle sue abilità base del 50%.

Proprio tra queste troviamo Pozione di Cura, strumento indispensabile per ogni giocatore di Diablo e, unica nel suo genere in quanto può essere anche lasciata a terra per gli alleati. Cubo Horadrico, utile per rallentare e danneggiare i nemici in un’area.Infine Pergamena della Prigionia che, dopo aver formato a terra un triangolo, bloccherà e danneggerà i nemici all’interno.

Le sue abilità eroiche sono molto particolari e, come predetto da Carbot, una di queste è proprio Fermati un attimo e Ascolta. Dopo aver incanalato l’abilità, Deckard farà addormentare tutti i nemici in un arco frontale raccontando le storie che l’hanno reso così celebre.

La seconda abilità eroica Venti di Saggezza invece, creerà un turbine colmo di sapere che, spingendosi nella direzione selezionata, respingerà continuamente i vostri nemici grazie al peso della conoscenza.

“In pochi sanno che cosa giace sotto le terre desolate, ma Deckard ha vagato in ogni luogo, acquisendo conoscenza dalle rovine dimenticate. Presto, potrebbe scoprire che cosa c'era prima, e cosa ha provocato la fine del mondo.”