Heroes of the Storm si avvia verso la fine, lo sviluppo sarà ridimensionato

Battuta d'arresto per Heroes of the Storm: con una nota pubblicata sul sito ufficiale del gioco, Blizzard ha annunciato la volontà di ridimensionare fortemente lo sviluppo del MOBA, investendo tempo e risorse su altri progetti.

Il team di sviluppo di HOTS è stato fortemente ridimensionato, il gioco continuerà ad essere supportato "per qualche tempo" con la pubblicazione di eroi (tra cui Orfea, annunciata alla BlizzCon), eventi e patch correttive, tuttavia i nuovi contenuti verranno pubblicati con minore frequenza e in minor quantità.

Cancellati anche tutti gli eventi eSport legati a Heroes of the Storm, tra cui Heroes Global Championship e Heroes of the Dorm. Blizzard ha annunciato che le risorse stanziate per il progetto HOTS verranno destinate ad altri titoli non meglio specificati.

La casa di Irvine non ha fornito motivazioni specifiche legate a questa decisione, Heroes of the Storm è stato lanciato nel 2014 e da allora ha riscosso un discreto successo pur non raggiungendo mai i numeri di World of Warcraft, Hearthstone e altri titoli targati Blizzard.