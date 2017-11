Heroes of the Storm: trailer per i nuovi personaggi Alexstrasza e Hanzo

Durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2017,ha presentato due nuovi eroi in arrivo su. Pubblicato uno spettacolare trailer in CGI, insieme a un gameplay trailer dedicato a tutte le novità in arrivo nel gioco.

In cima alla notizia vi abbiamo riportato lo spettacolare trailer mostrato sul palcoscenico della BlizzCon 2017, mentre a fondo pagina trovate il gameplay trailer con tutte le novità in arrivo su Heroes of the Storm nel corso delle prossime settimane, inclusi i nuovo eroi, i vari miglioramenti e i nuovi oggetti cosmetici.

Se volete saperne di più sulle caratteristiche di Alexstrasza e Hanzo all'interno di Heroes of the Storm, potete consultare le relative schede del personaggio disponibili sul sito ufficiale del gioco. Se non vedete l'ora di provare i due nuovi eroi con le vostre stesse mani, l'attesa non sarà molto lunga: i due personaggi faranno la loro comparsa sul Nexus tra novembre e dicembre 2017.