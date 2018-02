Heroes of the Storm: al via i festeggiamenti per la Celebrazione della Luna

Da oggi e fino al 5 marzo si terranno i festeggiamenti per lain Heroes of the Storm ! Il nuovo evento porta in dote nuovi modelli, costumi e cavalcature.

Indossa l'abito della festa e prepara i fuochi d'artificio: la Celebrazione della Luna è tornata! Sylvanas Celebrazione della Luna e Kael'thas Celebrazione della Luna hanno nuovi, scintillanti look da sfoggiare. I più fortunati potrebbero anche trovare la cavalcatura Guardiano Lunare.

Spray e ritratti della Celebrazione della Luna

Durante la Celebrazione della Luna, tutti i forzieri ottenuti con i sistemi di progressione del gioco, le Risse tra Eroi o usando le gemme saranno forzieri della Celebrazione della Luna (l'unica eccezione sono i forzieri specifici per eroi, che resteranno invariati). Gli oggetti a tempo limitato elencati qui sopra si possono trovare solo nei forzieri della Celebrazione della Luna.

Corsa sui Razzi Lunari

In sella! Gareggia fino alla linea d'arrivo in questa rissa tutti contro tutti. Raccogli le buste per ottenere nuove abilità e superare gli avversari. Ma fai attenzione, perché se un proiettile ti colpisce verrai sbalzato dalla cavalcatura!

Missione Celebrazione della Luna

Può essere completata in modalità Contro I.A., Partita rapida, Classificate e Non classificate. Le parti della missione devono essere completate in ordine e può essere attiva solo una parte alla volta. Tutte le parti della missione saranno disponibili nella settimana del 7 febbraio.