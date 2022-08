HeroQuest arriva nelle Terre del Nord: al via i preordini per l'espansione Frozen Horror

Dopo aver celebrato il ritorno del leggendario gioco da tavolo HeroQuest, Hasbro si appresta a portare gli emuli di Zargon e degli eroi Barbaro, Nano, Elfo e Mago nelle Terre del Nord di Frozen Horror, un'espansione ricca di contenuti inediti.

L'espansione di HeroQuest invita i giocatori a sconfiggere il Terrore di Ghiaccio, il nuovo alleato di Zargon, compiendo un lungo viaggio pieno di insidie e, con esse, di missioni da completare. Con il sistema delle Espansioni, Hasbro punta ad ampliare ulteriormente l'esperienza offerta da questo iconico dungeon crawler da tavolo attraverso una serie di attività originali.

Esplorando le desolate lande della patria del Barbaro, gli appassionati di HeroQuest potranno fronteggiare un mostro antichissimo, non prima però di superare le tre prove in solitaria del Terrore di Ghiaccio. L'espansione Frozen Horror è completamente in italiano e comprende al suo interno un Libro delle Imprese con 10 Imprese inedite da aggiungere a quelle del Sistema Base, 21 miniature riccamente dettagliate (Terrore di Ghiaccio, Barbaro, 12 Mercenari, 3 Gremlin dei Ghiacci, 2 Orsi Polari e 2 Yeti).

Nel cofanetto dell'espansione sono racchiuse anche 2 porte dei sotterranei, 35 carte di gioco, 3 fogli di tasselli in cartone, 6 dadi da combattimenti, 2 dadi di movimento, un blocco per le schede dei personaggi e il foglio con le istruzioni.

I preordini per Frozen Horror sono già disponibili dal 12 luglio presso le fumetterie, nei negozi specializzati e su Amazon: il lancio dell'espasione di HeroQuest è previsto per il 5 settembre 2022 al prezzo consigliato di 44,99 euro.