HeroQuest: l'eccezionale GodBox in mostra a Lucca Comics & Games 2022

Nella cornice del Lucca Comics & Games 2022, Hasbro Gaming e Legacy celebrano il ritorno del leggendario gioco da tavolo HeroQuest con un'eccezionale versione GodBox in mostra dal padiglione Carducci dell'evento toscano.

La versione speciale dell'iconico dungeon crawler è realizzata dagli artisti di Area Performance e Miniature Island: il prezioso oggetto verrà battuto all'asta nel padiglione Carducci il 1° novembre a partire dalle ore 15:30. Tutti i proventi dell'asta saranno devoluti a Emergency.

La GodBox di HeroQuest è in mostra già da oggi, lunedì 31 ottobre, presso il padiglione Carducci degli stand di Lucca Comics & Games 2022. Chi si è recato in fiera questa mattina ha potuto ammirare le attività svolte dal disegnatore Milivoj Ćeran per ricreare live in Area Performance una nuova versione del celebre schermo di Zargon, anch'esso incluso nella scatola speciale che sarà messa all'asta nel pomeriggio di martedì 1 novembre.

Presso lo stand di Miniature Island è invece possibile ammirare la confezione in legno di HeroQuest realizzata artigianalmente da Arianna Teso e Marco Mainardi di Ludendo Docere, anch'essa griffata Lucca Comics & Games 2022. Contemporaneamente, i migliori artisti di Miniature Island hanno dipinto, e continueranno a dipingere live dal padiglione CAR 214, tutte le miniature del gioco. Tra gli artisti coinvolti citiamo Angelo di Chello, vincitore dell'argento al Golden Demon di Nottingham, gli Academy Awards delle pitture di miniature del gioco, e Marco Coti Zelati, ossia il bassista Maki dei Lacuna Coil.