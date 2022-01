HeroQuest: la nuova edizione in italiano in preordine ad un prezzo scontato

Il gioco che è diventato un vero oggetto di culto tra i collezionisti, famoso tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, esce in una nuova edizione tutta da scoprire e quest'oggi addirittura in preordine su Amazon ad un prezzo scontato.

Il famosissimo gioco da tavolo HeroQuest è infatti in preordine su Amazon al prezzo scontato di 120,23 euro, con lo sconto di 19,67 euro dal prezzo di listino di 139,90 euro, il prezzo più basso da quando sono iniziati i preordini, in uscita il 21 aprile.

Clicca qui per preordinare HeroQuest ad un prezzo scontato su Amazon



Il gioco da tavolo HeroQuest di Avalon Hill è un Dungeon Crawler Fantasy in cui i giocatori devono collaborare per combattere mostri spaventosi e portare a termine imprese epiche, le terre del Reame hanno bisogno di valorosi eroi per combattere le forze malvagie di Zargon, il Mago del Caos; quattro eroi (un barbaro, un nano, un'elfa ed un mago) hanno risposto alla chiamata.

93 carte incredibilmente illustrate e gli stupendi artbook, trasportano i giocatori in un mondo fantastico ricco di orrendi mostri e trappole mortali. All'interno delle confezione saranno presenti ben 65 miniature da 25 mm e stupefacenti modellini di mobili, che renderanno l'esperienza di gioco incredibilmente immersiva.

Di seguito i contenuti della confezione:

1 tabellone

4 miniature di eroi

31 miniature di mostri

15 mobili

10 teschi

4 ratti di plastica

21 porte delle segrete

93 carte completamente in italiano

4 carte di ordine del turno completamente in italiano

4 carte del personaggio completamente in italiano

Schermo del Master

Libro delle missioni completamente in italiano

Regolamento completamente in italiano

Segnalini

6 dadi da combattimento bianchi

2 dadi rossi

HeroQuest è un gioco da tavolo per 2-5 persone dai 14 anni in su, presenta 14 missioni diverse dove i giocatori possono creare le proprie storie e costruirsi il proprio destino, per un gioco dalla durata potenzialmente infinita.