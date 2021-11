HeroQuest: il leggendario gioco da tavolo torna in Italia, partono i preordini

È ufficiale: HeroQuest torna in Italia! L'iconico gioco da tavolo creato da Milton Bradley Company sotto l'egida di Games Workshop si prepara per il gran ritorno con un'edizione completamente tradotta e migliorie che abbracciano, ad esempio, una grafica aggiornata e innovazioni nel gameplay.

A partire dalle ore 19:00 di oggi, lunedì 15 novembre, è finalmente possibile preordinare il nuovo HeroQuest. La riedizione del leggendario board game anni '90, un kolossal divenuto nel tempo un oggetto del desiderio di intere generazioni di appassionati e un pezzo da collezione, tornerà quindi in una veste grafica e ludica ammodernata per infondere ulteriore dinamismo alla formula dungeon crawler originaria.

All'interno della confezione troveranno spazio 90 carte splendidamente illustrate e ricche di artwork aggiornati, con tesori, antichi artefatti, potenti incantesimi e modificatori ambientali che faranno la felicità dei patiti del genere e i dei fan di lungo corso di HeroQuest. Il ricco pacchetto di contenuti della riedizione in italiano di HeroQuest propone anche 65 miniature, tutte dettagliate e su basi da 25mm, con diversi modelli e mobili a disposizione per un'esperienza a dir poco indimenticabile.

Non mancheranno poi le sfide offerte dalle 14 missioni preimpostate e dalle infinite storie da creare attraverso gli strumenti offerti dal board game. A chi si avvicina solo ora a questa pietra miliare dei giochi da tavolo, ricordiamo che HeroQuest è un gioco semi-cooperativo dove tutti gli utenti, tranne uno, collaborano per sconfiggere le forze del male. Solo un giocatore assume il ruolo del Game Master, il potente Zargon, mentre gli altri indossano i panni degli eroi Barbaro, Nano, Elfo e Mago, uniti nella loro ricerca di avventure in un labirinto di mostri e inquietanti dungeon oscuri.

Per saperne di più su questo board game iconico, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sulla rivoluzione di HeroQuest e StarQuest.