HeroQuest La Maga dello Specchio: in arrivo la versione italiana dell'espansione

Con ancora negli occhi le immagini dell'eccezionale GodBox di HeroQuest del Lucca Comics & Games 2022, ritorniamo con piacere nell'universo del gioco da tavolo di Milton Bradley Company per informarvi dell'imminente lancio de La Maga dello Specchio, la versione in italiano della nuova espansione di HeroQuest.

Lo storico pack di imprese aggiuntive sta quindi per arrivare per la prima volta completamente localizzato in italiano. I fan del gioco da tavolo potranno vivere le nuove avventure nel mondo fantasy di HeroQuest a partire dal 23 gennaio. Dal 20 al 22 gennaio, in tutte le fumetterie delle catene Games Academy e Funside sarà possibile provare in anteprima l'espansione e indossare idealmente i panni dell'Elfa, la nuova eroina del pack di imprese di HeroQuest.

La Maga dello Specchio offre ai giocatori l'opportunità di salvare la principessa Millandriell, intrappolata nel Regno Riflesso dalla malvagia Arcimaga Sinestra all'interno del suo specchio magico. L'ingresso in questo pericoloso reame, però, comporterà il superamento di una serie di imprese e di difficili prove.

Il pack di espansione di HeroQuest La Maga dello Specchio richiede il sistema base del gioco da tavolo e comprende al suo interno un Libro delle Imprese con 10 nuove avventure, 33 miniature pitturabili, 35 carte da gioco, un foglio di tasselli in cartone e il manuale delle istruzioni. Alla prova in anteprima nelle fumetterie delle catene Games Academy e Funside parteciperanno numerosi creatori di contenuti e influencer, come Rinogram, Master of Masters, Anime Night Live, Zeth Castle, Giochi sul Nostro Tavolo, Dunwich Buyers Club, Dottor Morgan e i D20 Nation.