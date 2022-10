Heros of Hyrule, il gioco perduto: il The Legend of Zelda di Retro Studios

I primi riferimenti relativi all'esistenza di un The Legend of Zelda sviluppato da Retro Studios e poi cancellato sono emersi nel corso della primavera di quest'anno, ad opera di uno degli artisti che aveva collaborato al progetto.

Ora, grazie ad un'intervista esclusiva realizzata dal canale "DidYouKnowGaming?", emergono ulteriori dettagli su questo intrigante progetto mancato. Grazie alle informazioni rivelate da alcuni degli sviluppatori di Retro Studios coinvolti originariamente nel progetto, si è in particolare scoperto che questo inedito spin-off della serie The Legend of Zelda avrebbe dovuto avere il titolo di Heroes of Hyrule.

Il gioco avrebbe avuto la struttura ludica di un RPG Tattico, che lo avrebbe qualificato come un vero e proprio erede spirituale di Final Fantasy Tactics. Ambientato nell'immaginario della leggendaria saga, non avrebbe però avuto Link come protagonista. Il silenzioso eroe avrebbe invece fatto un'apparizione a sorpresa come NPC. Alla base della storia di Heroes of Hyrule, avrebbe dovuto esservi una misteriosa entità malvagia imprigionata all'interno di un libro da un gruppo di tre eroi di un remoto passato.



Come già svelato dalle prime indizi sul The Legend of Zelda di Retro Studios, i primi passi per la realizzazione del progetto avrebbero preso il via nel 2004, con Heroes of Hyrule che avrebbe dovuto debuttare su Nintendo DS. Il progetto, tuttavia, non avrebbe alla fine convinto Nintendo, andando così incontro a cancellazione. In apertura a questa news, trovate il reportage integrale di DidYouKnowGaming?, con tanto di artwork realizzati da Retro Studios per il titolo.