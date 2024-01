Hexen o Heretic stanno per tornare? Raven Software ha lavorato a prototipi su vecchie IP

I gloriosi anni '90 hanno visto arrivare su PC una miriade di sparatutto in prima persona che hanno fatto la storia e, tra questi, c'erano anche Heretic ed Hexen. A tal proposito, sembrerebbe che Raven Software stia pensando di riproporli in chiave moderna.

Ad attirare l'attenzione dei fan è stato il profilo LinkedIn di Michael Gummelt, Experience Director presso ZeniMax Online Studios. Sulla pagina dello sviluppatore troviamo infatti un riferimento al periodo compreso tra giugno 2019 e marzo 2020: in questo frangente, Gummelt è stato lead designer del sequel non pubblicato di una storica IP di Raven Software. Si parla di due prototipi 'altamente giocabili', che potrebbero essere legati proprio ai due sparatutto a base di magia o ad altri brand classici della software house.

Dopotutto risalgono a pochi mesi fa le dichiarazioni di Phil Spencer che, nel bel mezzo della lunga e turbolenta fase di acquisizione di Activision Blizzard, si era detto interessato a dare nuova vita a proprietà intellettuali storiche come Hexen o Heretic.

E non solo, è già da qualche anno che si vocifera della possibilità di assistere all'uscita di un remake di Hexen o Heretic a causa di post sospetti di Raven Software sui social. Insomma, dobbiamo incrociare le dita e attendere che Microsoft e Activision svelino qualche dettaglio in più, sempre che il progetto non sia stato accantonato.