Da Hexen a Wolfenstein: 5 sparatutto storici degli anni '90 da riscoprire

Dopo il nostro approfondimento sui vecchi giochi e i filtri CRT, andiamo alla (ri)scoperta di alcune delle esperienze sparatutto più iconiche e rappresentative degli anni '90, molte delle quali risultano essere ancora disponibili a prezzo stracciato e altre che, invece, si sono evolute per abbracciare le nuove console.

Sfogliando lo sterminato elenco di videogiochi su Steam, lo sguardo dei più nostalgici cade sui lavori indimenticabili di John Carmack e John Romero, per poi posarsi su titoli altrettanto storici che, però, meriterebbero davvero di essere riscoperti dalle generazioni più giovani. La prima tappa di questo viaggio nei ricordi ci porta però lontano dai lidi del negozio digitale di Valve per farci indossare l'abito impeccabile di James Bond.

007 GoldenEye

Lanciato nel 1997 su Nintendo 64, 007 GoldenEye è uno sparatutto leggendario ma ancora attuale, in ragione del particolare impianto ludico eretto da Rare e, soprattutto, della splendida esperienza confezionata dagli sviluppatori inglesi prendendo spunto dall'omonimo kolossal cinematografico. Il titolo che ridefinì il concetto stesso di sparatutto su console, e rivoluzionato i tie-in videoludici, è tornato di recente su sistemi di ultima generazione in una veste rinnovata e con tante funzionalità, come lo split-screen a 4 giocatori che tante gioie regalò al tempo agli emuli di James Bond. Qualora foste interessati, trovate 007 GoldenEye su Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online.

Hexen: Beyond Heretic

Il lato fantasy degli shooter in soggettiva degli anni '90 è incarnato da Hexen Beyond Heretic, l'esperienza sparatutto plasmata nel 1995 da Raven Software sotto l'egida di id Software. Sequel diretto dell'originario FPS a tinte dark-medievalegganti, Beyond Eretic cala i fan del genere nei panni di guerrieri, maghi e chierici impegnati a fronteggiare infinite orde di non morti, il tutto sullo sfondo di uno scenario che cambia costantemente in funzione delle azioni compiute dal proprio alter-ego. I punti di forza del titolo sono certamente rappresentati dall'utilizzo dei poteri soprannaturali e dalla progressione incalzante di una storia basata sul recupero di potenti manufatti. I 4,99 euro richiesti da Steam per tuffarsi nell'universo di Cronos sono un vero e investimento assicurato in adrenalina, nostalgia e divertimento.

Wolfenstein 3D

Il 3 agosto del 1994 l'industria dei videogiochi venne letteralmente stravolta dall'arrivo di Wolfenstein 3D, lo straordinario sparatutto di id Software che ha ridefinito il genere ed elevato a figura quasi mitologica John Romero. Dietro all'apparente semplicità di un concept che prevede l'abbattimento in sequenza di nazisti si cela un impianto ludico che definire assuefacente sarebbe un pallido eufemismo, merito sia di un level design impeccabile che di un bilanciamento perfetto tra le sessioni sparatutto, la gestione delle munizioni e la scelta degli equipaggiamenti.

DOOM

Il capostipite del genere, DOOM non ha certo bisogno di presentazioni: il miracolo di programmazione e design compiuto nel 1993 da John Carmack, John Romero, Dave Taylor e Sandy Petersen (sulle note della leggendaria colonna sonora firmata da Robert Prince) continua a influenzare intere generazioni di sviluppatori, favorendo l'affermazione degli sparatutto in prima persona a livello globale e la nascita di un movimento di utenti dalla passione semplicemente inattaccabile. D'altronde, ci sarà un motivo se al mondo c'è chi è riuscito a far girare DOOM con i batteri dell'intestino?!

Half-Life

Ogni buon amante dei videogiochi conosce Gordon Freeman, l'iconico (ma assai poco loquace) protagonista di una saga, quella di Half-Life, da cui hanno tratto ispirazione infinite case di sviluppo dal 1998 ad oggi. È davvero difficile considerare il capolavoro di Valve come un 'semplice' sparatutto, in ragione dell'enorme importanza di questo titolo sia a livello narrativo che puramente progettuale e tecnologico. Un'influenza, quella di Half-Life sull'intero settore, che si è estesa a dismisura con il passare degli anni fino a esplodere nel secondo capitolo, fino ad abbracciare il multiverso dei puzzle-platform (ridefinendone il concetto stesso) con Portal. E voi, a quali sparatutto classici degli anni '90 siete più affezionati? Servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere i vostri ricordi sugli shooter in soggettiva che hanno contribuito a dare forma a questo genere.

