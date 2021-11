Hextech Mayhem: l'esplosivo platform legato a League of Legends si presenta in video

Dopo aver dato il via ai festeggiamento per i Riot X Arcane, Riot Games annuncia ufficialmente Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un esplosivo platform a tema musicale che sarà disponibile tra pochi giorni su PC e Nintendo Switch.

Ambientato nell'universo di League of Legends, Hextech Mayhem è un runner musicale che vede gli utenti interpretare Ziggs, il funambolico yordle del MOBA di Riot. I giocatori devono eseguire tutta una serie di salti esplosivi e di bombardamenti a tempo di musica per evitare ostacoli, disarmare gli avversari e giungere alla fine dei livelli per dare forma a spettacoli pirotecnici pieni di esplosioni a catena.

L'esperienza ludica confezionata da Riot Forge trae spunto dal lore di League of Legends per consentire agli emuli di Ziggs di scatenare il putiferio nei quartieri di Piltover mentre sfuggono ad Heimerdinger, il famigerato scienziato che proverà a fermare i piani di Ziggs per creare la bomba più grande che si sia mai vista a Runeterra.

Maggiori dettagli sul titolo verranno svelati il 16 novembre alle ore 17:00 con la video presentazione confezionata da Riot Forge per celebrare l'uscita Hextech Mayhem: A League of Legends Story, prevista proprio per il 16 novembre su PC e Nintendo Switch, con approdo successivo su Netflix.