Hi-Fi Rush 2 si farà? Il director parla del finale e del possibile sequel

Tra le più gradite sorprese di quest'anno è impossibile non includere Hi-Fi Rush, un'esaltante esperienza a ritmo di musica e dall'animo rock che Bethesda e Tango Gameworks hanno confezionato per gli utenti PC Windows e Xbox.

Tanto è grande è stato il successo di Hi-Fi Rush, che ha per sempre cambiato Tango Gameworks, stando alle stesse parole della software house fondata da Shinji Mikami (oggi non facente più parte del team). Vedremo mai, quindi, un successore del ryhtm game che ha sorpreso tanto la critica quanto i giocatori? A rispondere a questa domanda è stato direttamente il director del gioco, John Johanas.

"Se potessi realizzare un Hi-Fi Rush 2, riguarderebbe i Korsica e quali band vorresti fossero presenti?", è la domanda posta da Touch Arcade.com a Johanas. "Hi-Fi Rush termina intenzionalmente in un modo che è quasi conclusivo ma sembra anche il pilot di uno show televisivo: "Come continuiamo da qui?", ha affermato il director. "Quindi, in questo magico mondo ipotetico in cui suggerisci che la serie continuerà... Non penso davvero che ci sia qualcosa di definito su ciò che potrebbe accadere, ma il gioco originale è stato una tale sorpresa, e non vorrei che qualcuno si entusiasmi per ciò che potrebbe o NON potrebbe accadere, sai?", ha quindi concluso, evidentemente non volendosi sbottonare più di tanto sull'argomento.

Hi-Fi Rush ha raggiunto oltre 3 milioni di giocatori ad agosto di quest'anno. Vi piacerebbe vedere un seguito del gioco curato da Tango Gameworks?