Hi-Fi Rush 2 si farà? 'Meglio uno show TV', sostiene il Game Director

Nella medesima intervista concessa a MinnMax con le smentite sul prototipo PlayStation di Hi-Fi Rush, il Game Director John Johanas ha condiviso delle interessanti riflessioni sul futuro del rhythm action e ammesso, ebbene sì, di preferire uno show TV a un sequel.

L'esponente di Tango Gameworks ha colto l'occasione offertagli dagli youtuber di MinnMax per discutere del futuro di Hi-Fi Rush e, nel guardare ai prossimi, ipotetici progetti ambientati nel medesimo universo, ha candidamente ammesso di preferire una serie o uno show TV a un sequel.

In un passaggio dell'intervista, Johanas spiega infatti che "uno show televisivo di Hi-Fi Rush suona davvero bene. Certo, non so chi potrebbe realizzarlo ma sono certo del fatto che a qualcuno, da qualche parte, piacerebbe farlo. Ma al momento non c'è nulla di concreto e non stiamo preparando nulla, d'altronde il gioco è appena uscito, aspettiamo e vediamo che succede. Sarebbe come chiedere a una coppia che ha appena avuto un bambino quando metterà in cantiere un secondo figlio".

Prima di lasciarvi ai commenti vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Hi-Fi Rush, la meravigliosa sorpresa di Bethesda e Xbox fresca di annuncio, con annesso 'shadow drop' immediato nel catalogo del Game Pass, su PC e Xbox Series X/S.