Hi-Fi Rush si aggiorna: arrivano nuove funzioni e un DLC di costumi

Dopo aver introdotto la Photo Mode in Hi-Fi: Rush, gli sviluppatori di Tango Gameworks continuano a supportare il proprio action rhythm game, che accoglie quest'oggi un nuovo aggiornamento.

La patch, già disponibile su PC e Xbox Series X|S, introduce alcune funzioni di accessibilità. Dal menu delle Impostazioni, è infatti ora possibile attivare due utili aiuti in-game. Con l'assistente di ritmo per le fasi di gioco in 2D, dovrebbe risultare più semplice portare a termine le sezioni proposte nei capitoli 1,3,4,5 e 11 di Hi-Fi: Rush. I giocatori in cerca di una sfida meno impegnativa possono inoltre abilitare anche il Rhythm Parry automatico. Quest'ultimo realizzerà alcune parate in automatico, ma per passare la sezione sarà comunque necessario mettere a segno il 70% delle mosse in maniera manuale.

Per gli amanti dello stile Vandelay, Hi-Fi: Rush accoglie anche un DLC che introduce nuove skin per i protagonisti. Il Bossplay Costume Pack è acquistabile separatamente su PC e Xbox Series X|S e rende disponibili nuovi costumi per Chai e compagni: ne trovate un'immagine di anteprima direttamente in apertura a questa news.



Dal lancio a sorpresa a oggi, Hi-Fi: Rush ha già superato i due milioni di videogiocatori, grazie a una formula fresca e piacevole, supportata dall'uscita al day one nel catalogo Xbox Game Pass.