Hi-Fi Rush, ecco l'aggiornamento Arcade Challenge: il DLC ha una data

Confermando gli avvistamenti realizzati dagli appassionati negli ultimi giorni, l'Xbox Games Showcase ha portato con sé l'annuncio di un DLC di Hi-Fi: Rush.

Il contenuto aggiuntivo dedicato al rhythm action game di Tango Gameworks si è presentato all'Xbox Games Showcase Extended con un trailer dedicato, che potete trovare in apertura a questa news. Il filmato conferma l'imminente esordio di due nuove modalità all'interno di Hi-Fi: Rush. All'interno del contenuto aggiuntivo, battezzato Arcade Challenge, i giocatori troveranno infatti ad attenderli:

BPM Rush : una sfida a orde all'interno della quale il ritmo della musica aumenterà progressivamente, sino a raggiungere ben i 200 battiti al minuto;

: una sfida a orde all'interno della quale il ritmo della musica aumenterà progressivamente, sino a raggiungere ben i 200 battiti al minuto; Power Up! Tower Up!: una nuova variante per le sfide della Torre del Ritmo, che introduce Upgrade e Bug. I primi miglioreranno le statistiche di Chai, riducendo però il moltiplicatore, mentre i secondi accresceranno i punteggi, ma solo a patto di accettare un "costo" che il team non ha voluto svelare;

In aggiunta, l'update Arcade Challenge provvede a introdurre in Hi-Fi: Rushper CNMN e Smidge, oltre a contenuti inediti per la Photo Mode, sfide aggiuntive e alcuni segreti da scovare in-game. Il DLC sarà disponibile a partire dal prossimo, con debutto su PC, Xbox Series X e Xbox Game Pass.