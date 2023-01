Hi-Fi Rush, annunciato l'action di Bethesda: disponibile oggi su Xbox Game Pass!

Dopo averci fornito una nuova anteprima sull'atteso Forza Motorsport, Microsoft sfrutta il suo primo Xbox Developer_Direct per annunciare ufficialmente Hi-Fi Rush, il nuovo action di Bethesda e Tango Gameworks di cui avevamo sentito parlare nei rumor antecedenti all'evento.

Quello che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è il primo trailer ufficiale di Hi-Fi Rush, nuovo action che porta la firma di Shinji Mikami. Il titolo ci metterà nei panni di Chai, un'aspirante rockstar che dovrà affrontare una sinistra compagnia di impianti robotici.

Sebbene la caratteristica che cattura immediatamente l'attenzione sia l'intrigante veste grafica in cel shading, la peculiarità maggiore di Hi-Fi Rush risiede nella sua struttura di gameplay basata sul ritmo e sulla musica. Compiendo gli attacchi e le devastanti combo a tempo i giocatori daranno vita ad una colonna sonora che farà da sfondo agli spettacolari scontri. Si tratta quindi di un progetto che mira a mescolare in modo sapiente le meccaniche di un tipico gioco di stampo action in terza persona con un rythm game.

Dulcis in fundo, Tango Gameworks ha confermato che Hi-Fi Rush sarà immediatamente pubblicato al termine dell'Xbox Developer_Direct! Potrete acquistarlo su PC Windows (via Steam ed Epic Games Store) e console Xbox Series X|S, e come tutte le esclusive Microsoft lo troverete incluso senza costi aggiuntivi all'interno del catalogo di Xbox Game Pass (bisognerà probabilmente attendere alcune ore prima che il titolo sia effettivamente disponibile per il download).