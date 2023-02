Hi-Fi Rush: arriva la comparazione delle versioni PC, Xbox Series X/S del gioco

C'è molto fermento per quello che possiamo definire senza mezzi termini il fenomeno videoludico del momento: Hi-Fi Rush, la meravigliosa sorpresa di Xbox e Bethesda . Parliamo infatti di un gioco che ha saputo conquistare la critica internazionale, portando alcune realtà del settore a spendere grandi parole d'elogio.

Ad esempio, infatti, la redazione di Digital Fundry considera Hi-Fi Rush come un candidato al GOTY 2023, andando a cavalcare l'onda d'entusiasmo che ha seguito l'uscita del gioco su PC e sulle ultime console di casa Microsoft. Ma come gira Hi-Fi Rush? È la domanda che in molti si sono posti e a cui i ragazzi di Digital Foundry hanno dato una risposta compiendone una certosina analisi tecnica.

Nel dettaglio, il team ha posto sotto la lente d'ingrandimento le tre versioni esistenti del prodotto: quella PC, Series X e Series S. Come sottolineato a più riprese, Hi-Fi Rush non presenta alcuna modalità grafica o prestazionale, andando quindi a prediligere un'unica soluzione in termini prestazionali che riesca a puntare su una qualità visiva e di frame rate che sappia soddisfare le aspettative ed i desideri di tutti i giocatori.

Si parla, infatti, di una versione del gioco che gira in 4K 60 FPS su Series X e in 1440p 60 FPS sulla sorella minore, volutamente ridotto a 15 FPS nelle scene di intermezzo. I risultati più che positivi hanno richiesto alcuni compromessi visivi in termini di qualità generale (rispetto alla controparte PC), principalmente relativi alla versione su Series S. La riduzione della qualità visiva è servita a fare in modo che il gioco riuscisse ad avere un frame rate granitico, anche sulla console meno potente della next-gen targata Xbox.

Compromessi tecnici, però, non presenti nella versione PC: se, infatti, su console si assiste ad una qualità delle ombre e del fogliame, in quest'ultimo caso vi è la possibilità di giocare il titolo superando il limite del 60 FPS e garantendo opzioni visive quali il TSR, Xess, DLSS ell'FSR1.