Hi-Fi Rush in arrivo su PS5 e Switch? L'ultimo leak è un fake - Aggiornata

È ormai da settimane che si parla del possibile arrivo di Hi-Fi Rush su piattaforme diverse da PC e Xbox. Dopo le numerose voci di corridoio, però, è arrivato qualcosa di più concreto che suggerisce l'imminente approdo del titolo su PlayStation e Nintendo Switch.

Ci stiamo riferendo alle recenti scoperte dei dataminer, che hanno analizzato ogni singola linea di codice dell'ultimo aggiornamento di Hi-Fi Rush. Fra i contenuti dell'update del gioco firmato Tango Gameworks troviamo una serie di design per la maglietta del protagonista che fanno riferimento alle varie piattaforme. Oltre a quelle che richiamano Xbox, Steam ed Epic Games Store ce ne sono anche altre due che, per via delle combinazioni di colore e delle diciture, sono molto probabilmente legate a PlayStation e Nintendo Switch.

Se consideriamo anche che l'aggiornamento pubblicato per l'anniversario del gioco include il supporto al layout dei tasti PlayStation e la possibilità di giocare col DualSense sfruttando i grilletti adattivi, è difficile immaginare che non stia per accadere qualcosa.

In attesa di un annuncio ufficiale, che purtroppo non è arrivato durante lo State of Play di gennaio 2024 e potrebbe quindi arrivare in occasione del chiacchieratissimo Nintendo Direct di febbraio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Hi-Fi Rush.



Aggiornamento del 1 febbraio 2024 alle ore 22:26: sui social è stato scoperto che i design delle t-shirt non sono mai stati scovati tra i file dell'aggiornamento dell'anniversario, ma sono la creazione di un fan condivisa su una piattaforma per artisti digitali. Si tratta quindi di un fake, sebbene vi siano ancora buone probabilità che il gioco sia in dirittura d'arrivo sulle console Sony e Nintendo.