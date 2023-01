Hi-Fi Rush conquista la critica internazionale: ha una media di 91 su OpenCritic!

Annunciato e lanciato tra lo stupore generale durante l'Xbox Developers Direct del 25 gennaio, Hi-Fi Rush c'ha messo molto poco per conquistare i giocatori Xbox Series X|S e PC, oltre agli abbonati a Game Pass che se lo sono ritrovati improvvisamente nel catalogo. Oggi scopriamo che a rimanere stupita è stata anche la critica internazionale: guardate che voti!

Il lancio a sorpresa di Hi-Fi Rush ha colto alla sprovvista anche noi della stampa: completamente ignari dell'esistenza dello stiloso gioco d'azione di Tango Gameworks, non abbiamo potuto offrirvi una recensione al day-one. Mentre continuiamo a lavorare alla nostra, apprendiamo che alcuni dei nostri colleghi internazionali hanno già pubblicato i loro verdetti, che a quanto pare sono davvero entusiastici! Nel momento in cui vi scriviamo, Hi-Fi Rush vanta su Open Critic una media voto di 91 basata su un totale di 14 recensioni. Spiccano i due 10 assegnati da Prima Games e AltChar, nonché i 9,5 di Xbox Era e Forbes. Il voto più basso al momento è l'8 di Seasoned Gaming.

Hi-Fi Rush sta facendo una bella figura anche su Metacritic, dove attualmente possiede un Meta Score di 88, calcolato tuttavia su un ridotto campione di appena cinque recensioni. Sul noto aggregatore non passa tuttavia inosservato l'elevato User Score, un fantastico 9,2 basato sul parere di quasi 1.500 utenti, che fa il paio con l'Estremamente Positivo sfoggiato sulla pagina Steam (il 98% delle quasi tremila recensioni dei giocatori sono positive).

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora negli studi di Tango Gameworks e Xbox possono già stappare le bottiglie. Nel caso ve lo foste perso, ricordiamo che Hi-Fi Rush è uno stiloso e colorato gioco action con il senso del ritmo, che vede l'aspirante rockstar Chai e i suoi compagni combattere contro una malvagia mega-corporazione a suon di musica. Gli attacchi e le combo danno vita ad una colonna sonora interattiva, che può vantare tra i suoi nomi gente come Nine Inch Nails, The Black Eyed Peas e The Prodigy. Hi-Fi Rush rappresenta un vecchio sogno nel cassetto per il director John Johanas, che l'ha concepito ancor prima dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Il gioco è proposto al prezzo budget di 29,99 euro, ma è anche incluso nel catalogo di Game Pass per Xbox Series X|S, PC e Cloud.