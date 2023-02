Hi-Fi Rush conquista Digital Foundry: per la redazione è 'candidato a GOTY 2023'

Hi-Fi Rush si sta dimostrando sempre di più una delle più grandi sorprese di questi primi mesi del 2023, se non addirittura di tutto l'anno. L'opera firmata Tango Gameworks sta ottenendo grandi successi su PC e Xbox Series X/S, dimostrandosi anche il titolo più caldo del momento su Xbox Game Pass.

La nostra recensione di Hi-Fi Rush analizza a fondo tutte le grandi qualità del titolo prodotto da Microsoft e Bethesda, e adesso anche la redazione di Digital Foundry manifesta tutto il proprio entusiasmo nei confronti dell'avvincente Action con elementi da Rhythm Game. Nell'analisi tecnica relativa al gioco, approfondito in un video di 14 minuti, la nota testata arriva a definire Hi-Fi Rush come un serio candidato a Game of the Year, nonostante il 2023 sia ancora agli inizi.

In termini tecnici, come evidenzia Digital Foundry, Hi-Fi Rush viaggia su 4K e 60fps solidi sia su Xbox Series X che su PC, ma il gioco si dimostra di grande qualità anche su Xbox Series S, pur andando a 1440p e dimostrando qualche calo di frame-rate estremamente sensibile e che nel complesso non va ad influire in maniera particolare sulle prestazioni. Non mancano infine elogi allo stile grafico adottato, chiudendo quindi il cerchio su un'analisi assolutamente positiva.

Il successo del gioco è tale che qualcuno già inizia a chiedersi se Hi-Fi Rush 2 si farà oppure no, sebbene il director John Johanas abbia ammesso di preferire maggiormente l'idea di una futura serie tv basata sull'IP.