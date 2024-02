Hi-Fi Rush: quanto costa e cosa contiene la Deluxe Edition su PS5?

Come ormai si sa da diverse ore a questa parte, Hi-Fi Rush è ufficialmente in arrivo su PlayStation 5, insieme ad altre tre esclusive dell'ecosistema Microsoft in uscita su console Sony e Nintendo. Tra meno di un mese giungeranno le avventure musicali di Chai tra le fila dei titoli dell'ammiraglia di casa PlayStation, così da far divertire i fan.

Come suggerito dalle ultime conferme, Hi-Fi Rush giungerà in versione fisica per PS5 e Xbox Series X|S grazie al lavoro di Limited Run Games, ma cosa sappiamo sulle due edizioni digitali del titolo? Nel dettaglio, quanto costa e cosa contiene la Deluxe Edition di Hi-Fi Rush? Stando a quanto riportato ufficialmente dalle pagine del PlayStation Store, l'edizione più ricca di contenuti sarà disponibile ad un prezzo budget sin dal day one.

Hi-Fi Rush Deluxe Edition può essere acquistato a 39,99 euro già da ora via pre-ordine. Tale edizione, il cui prezzo è incrementato soltanto di 10 euro rispetto alla Standard Edition, contiene i seguenti elementi in-game da poter riscattare:

Due costumi per Chai;

Cinque magliette bonus per Chai;

Skin chitarra a tema 808;

Skin alternativa 808;

Pacchetto iniziale di congegni.

Sebbene il pacchetto di congegni sia utile per il prosieguo dell'avventura, la maggioranza degli elementi riscattabili una volta iniziata l'avventura sono elementi cosmetici per il protagonista e la sua chitarra. Siete interessati a ciò che ha da offrire la Deluxe Edition di Hi-Fi Rush?