Hi-Fi Rush, DLC in arrivo? Nuovi misteriosi obiettivi compaiono su SteamDB

Annunciato e pubblicato nello stesso giorno all'inizio del 2023, Hi-Fi Rush ha conquistato i favori di critica e giocatori che lo hanno eletto come uno dei titoli più belli ed interessanti del 2023 finora. E sembra che l'avventura con protagonista Chai non abbia ancora finito di intrattenere i fan.

Come segnalato su Reddit, 10 obiettivi aggiuntivi sono da poco comparsi su SteamDB, lasciando quindi intendere il prossimo arrivo di nuovi DLC o contenuti specifici per il Rhythm Action targato Tango Gameworks. Non ci sono dettagli aggiuntivi sulla natura degli achievements emersi, che restano completamente segreti, ma a questo punto non sono da escludere novità a breve per il gioco da parte di Tango Gameworks, di Bethesda o di Micrososft.

Considerata tra l'altro la vicinanza con l'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023, non è da escludere che novità su Hi-Fi Rush possano arrivare proprio in occasione del nuovo grande evento Xbox. Con Aaron Greenberg che considera Hi-Fi Rush un successo ed i generali grandi apprezzamenti che l'opera ha attirato sin dal giorno di lancio, non sarebbe una sorpresa se Bethesda volesse continuare a puntarci tramite nuovi contenuti. A questo punto non resta che vedere se DLC per Hi-Fi Rush sono effettivamente in arrivo e, nello specifico, quale sarà la loro natura.