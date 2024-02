Hi-Fi Rush esce su Nintendo Switch 2? Le ultime da Tom Henderson

Bethesda ha confermato ufficialmente che Hi-Fi Rush arriva su PlayStation 5 il prossimo 18 marzo, con l'apprezzato Rhythm Action pronto ad intrattenere i giocatori PlayStation con la sua spettacolarità. Tutto però tace su una versione anche per Nintendo Switch, che non sembra essere in programma.

Il mancato annuncio di un'edizione per la console ibrida Nintendo non significa tuttavia che il gioco sia destinato a non arrivare mai sui lidi della Grande N: stando infatti a quanto rivelato dal noto insider Tom Henderson, Hi-Fi Rush potrebbe essere in programma direttamente per Nintendo Switch 2, stando alle indiscrezioni rivelate dalle sue fonti. Con la prossima console della casa di Kyoto ancora non svelata ufficialmente al pubblico, è probabile a questo punto che una conferma per l'esordio di Hi-Fi Rush su console Nintendo arriverà soltanto nei prossimi mesi.

In attesa di maggiori chiarimenti da parte di Nintendo, Microsoft o Bethesda, per il momento i giocatori Nintendo devono continuare a portare pazienza prima di sapere con sicurezza se e quando potranno godersi l'opera targata Tango Gameworks sulle loro piattaforme. Nel frattempo Hi-Fi Rush arriverà in edizione fisica su PS5 e Xbox grazie agli sforzi di Limited Run Games, sebbene per adesso non ci sono dettagli su quando apriranno ufficialmente i preordini.