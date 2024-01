Hi-Fi Rush e altre esclusive Xbox in arrivo su PS5 e Switch? Ne parla Jez Corden

In rete continuano a tenere banco i rumor riguardanti l'arrivo su PS5 e Switch di una possibile esclusiva Xbox e di altri videogiochi Microsoft. A tal proposito è intervenuto il giornalista Jez Corden, condividendo delle interessanti riflessioni sulla strategia portata avanti dalla casa di Redmond.

Nel suo ultimo intervento, il redattore di WindowsCentral afferma di non essere al corrente dei piani di Microsoft ma si dice certo del fatto che il team Xbox sia interessato ad aprirsi al multipiattaforma, almeno per quanto concerne le IP 'classiche' e i titoli che non rientrano nella strategia legata alle serie maggiori e ai progetti ad alto budget da utilizzare come volano (tra le altre cose) per la crescita di Xbox Game Pass nel 2024 e oltre.

In un passaggio del suo articolo di approfondimento, Corden ricorda le dichiarazioni condivise a più riprese negli ultimi mesi dal CEO di Microsoft Satya Nadella, dal CFO di Xbox Tim Stuart e dal boss di Microsoft Gaming Phil Spencer: per Corden, quindi, "è chiaro che Microsoft stia effettivamente pensando a queste cose. So dalle fonti che ho all'interno di Microsoft che il team Xbox sta ancora sviluppando una vasta gamma di esclusive, già annunciate e non. Ma Hi-Fi Rush è un'esclusiva Xbox da più di un anno e, anche se c'è del malcontento nella community Xbox per il suo possibile approdo su altre piattaforme, ciò non significa che Microsoft stia rivedendo la sua strategia sulle esclusive".

Lo stesso Jez Corden, d'altronde, sottolinea come la frustrazione della community verdecrociata per l'ipotetico approdo di Hi-Fi Rush e di altre esclusive 'classiche' di Xbox in multipiattaforma non tiene conto "della situazione in cui si trova Xbox nel 2024, ossia bloccata al terzo posto in un mercato delle console che oltretutto sta restringendo i suoi spazi di crescita".