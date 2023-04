Hi-Fi Rush, guadagni sotto le aspettative di Xbox: parla Jeff Grubb

Nonostante il superamento di oltre due milioni di giocatori su Hi-Fi: Rush, sembra che l'esclusiva Xbox non abbia generato un volume di entrate tali da soddisfare la dirigenza di Microsoft.

A sostenerlo è Jeff Grubb, noto giornalista e insider videoludico, nel corso dell'ultima puntata del suo podcast. Durante l'appuntamento, si è discusso delle strategie comunicative di Microsoft e della strana situazione che al momento caratterizza la line-up di esclusive attese su hardware verdecrociato. Ai grandi titoli spariti dai radar - tra Hellblade II: Senua's Saga, Fable, Perfect Dark, Avowed e altri - Jeff Grubb accosta il problematico lancio di Halo: Infinite, rivelando come anche Hi-Fi: Rush non sembri aver soddisfatto a pieno le aspettative dei responsabili Microsoft.



L'action rhythm game sviluppato da Tango Gameworks, riferisce il giornalista, non avrebbe generato entrate tali da eguagliare le stime pre-lancio. Una circostanza che ha portato Jeff Grubb a interrogarsi sul perché della scelta di ricorrere a uno shadow drop per il gioco, la cui qualità avrebbe facilmente potuto sostenere una normale campagna di marketing. A latere, l'insider cita anche una crescente difficoltà nel valutare il reale successo dei giochi che esordiscono al lancio su Xbox Game Pass, vista l'impossibilità di utilizzare i dati di vendita come unici indicatori.



Al momento, le parole di Grubb non hanno trovato conferma in dichiarazioni ufficiali da parte di Microsoft o Tango Gameworks, che, di recente ha invece pubblicato un DLC con nuovi costumi per Hi-Fi: Rush.