Hi-Fi Rush era già una hit prima del lancio: i dipendenti Bethesda erano entusiasti!

La calorosa accoglienza riservata dal pubblico ad Hi-Fi: Rush ha spinto il game director dell'Action a raccontare la divertente genesi del progetto di Tango Gameworks.

Prima di arrivare sulla scrivania della dirigenza Bethesda, Hi-Fi: Rush è stato a lungo un prototipo in corso di sviluppo. Curato da John Johanas e da un ristretto gruppo di colleghi, il titolo ha iniziato a prendere forma ben prima della pandemia. Progressivamente, il piccolo team aggiungeva elementi al mix, con il risultato finale desiderato già ben chiaro in mente.

Per testare le aggiunte, il primordiale Hi-Fi: Rush veniva fatto provare a tutti i colleghi che transitavano dagli uffici di Tango Gameworks. Ben presto, racconta John Johanas, l'Action si era così trasformato in una piccola leggenda tra le software house della famiglia Bethesda! Dai team fratelli arrivavano spesso richieste sullo stato dei lavori, ma il gioco ancora non era stato nemmeno approvato dalla dirigenza. Alle reazioni positive al prototipo, si aggiungeva anche quella di Shinji Mikami, che - racconta il game director - riconobbe rapidamente il potenziale di Hi-Fi: Rush. Con l'avvio ufficiale dello sviluppo, il Produttore Esecutivo ha però deciso di lasciare carta bianca ai giovani sviluppatori di Tango Gameworks, che non voleva influenzare con i propri trascorsi col genere Action.

