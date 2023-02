Hi-Fi Rush uno dei lanci migliori degli ultimi anni: elogi all'action da Bethesda

Mentre la notizia del possibile abbandono di Tango Gameworks da parte di Shinji Mikami irrompe nella mattinata videoludica, anche Hi-Fi: Rush si rende protagonista dell'indiscrezione.

Stando ai rumor emersi sino a ora, la notizia dell'addio di Shinji Mikami a Bethesda sarebbe stata annunciata dalla dirigenza dell'azienda ai propri dipendenti tramite una mail interna. Stando alle fonti, il messaggio incriminato includerebbe al suo interno anche alcuni elogi e riferimenti al recente lancio di Hi-Fi Rush.

Todd Vaughn, senior vice presidente dello sviluppo presso Bethesda, in particolare, avrebbe descritto il debutto del titolo come "uno dei lanci di maggior successo per Bethesda e Xbox nel corso degli ultimi anni". L'apprezzato Action e Rhythm game avrebbe inoltre generato "una congiuntura particolarmente positiva anche sul fronte finanziario per Tango Gameworks e per l'intera Bethesda". La mail, la cui veridicità è stata per il momento certificata dalla redazione di True Achievements, ribadirebbe dunque l'ottima accoglienza di pubblico ricevuta da Hi-Fi: Rush.



Successo esploso all'improvviso sul mercato videoludico, l'opera di Tango Gameworks è stata protagonista di uno shadow drop particolarmente riuscito, che ha generato grande interesse attorno all'esclusiva Microsoft per PC e Xbox Series X. Protagonista in realtà di un lungo sviluppo, potete trovare maggiori dettagli sull'avventura nella nostra intervista al team di Hi-Fi: Rush.