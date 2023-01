Hi-Fi Rush: i lanci a sorpresa 'non funzionano con tutti i giochi', dice una manager Xbox

Hi-Fi Rush si sta già imponendo come una delle maggiori sorprese del 2023 da poco iniziato. Annunciato nel corso dell'Xbox Developer Direct dello scorso 25 gennaio, il titolo firmato Tango Gameworks per PC e Xbox Series X/S è stato pubblicato subito dopo, ottenendo velocemente grandi consensi di critica e pubblico.

La nostra recensione di Hi-Fi Rush conferma che siamo davanti ad un eccellente Action con elementi da Rhythm Game, splendido non solo da giocare ma anche da vedere. Anche i giocatori sono rimasti fortemente colpiti dall'opera prodotta da Bethesda, con Hi-Fi Rush che ha avuto quasi il 100% di recensioni positive su Steam. L'impatto avuto dal gioco è tale che ora diversi utenti Xbox sperano in una distribuzione analoga anche per altre produzioni in futuro. Tuttavia, il caso di Hi-Fi Rush potrebbe essere una semplice eccezione.

Attraverso un messaggio su Twitter, l'Xbox global games marketing manager, Kelly Lombardi, spiega che questo tipo di pubblicazione non diverrà la normalità in futuro e non dovrebbe nemmeno divenire più frequente. "Alcuni di voi sono passati dal 'il marketing deve essere dettagliato, voglio informazioni su ogni fasi di sviluppo' al 'fate shadow drop di ogni gioco d'ora in avanti' così velocemente che credo di aver avuto un colpo di frusta. La verità è che ogni gioco è diverso e non ce n'è nessuno perfetto per tutti i tipi di marketing", afferma Lombardi.

La manager di Xbox prosegue dicendo che "è stata una buona mossa pubblicare a sorpresa Hi-Fi Rush? Sì, al 100%. Era solo una piccola parte dei brillanti piani di Tango Gameworks e Bethesda, e sono così grata di averla vista divenire realtà. Questo però significa che funzionerà per qualunque gioco? No". Una precisazione in verità piuttosto prevedibile, ma ciò comunque non vieta che in futuro distribuzioni analoghe possano nuovamente verificarsi con progetti simili, pur restando nell'ambito delle eccezioni.