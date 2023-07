Hi-Fi Rush: il lancio su altre piattaforme non è mai stato in programma

Ai microfoni di Gamespot nel corso dell'Anime Expo 2023, il game director di Hi-Fi Rush, John Johanas, ha dichiarato che, quando Microsoft ha acquistato il progetto, il gioco era già in una fase avanzata di sviluppo ma la piattaforma di destinazione era incerta.

Dopo che Microsoft ha ufficialmente acquistato la società madre di Bethesda, ZeniMax, nel 2021, Johanas ha affermato che Microsoft non sembrava particolarmente coinvolta nel progetto. Pertanto, non c'è mai stato nessun piano di far arrivare Hi-Fi Rush su altre console.

"Legittimamente, non c'è stato alcun cambiamento. Abbiamo continuato a produrre il gioco e non abbiamo ricevuto alcun feedback da Microsoft in termini di cose da cambiare. A quel punto, realisticamente, il nostro gioco si è praticamente solidificato in quello che era. Stava per essere finito e tutti quelli che l'hanno visto hanno pensato che fosse bello."

L'unico nodo che Tango Gameworks ha dovuto sciogliere con Microsoft non è stato quindi riferito alla piattaforma di lancio, quanto alla data di lancio. È stato necessario identificare il momento migliore per la release in modo che non si sovrapponesse ad altri titoli.

Johanas ha poi aggiunto che l'inserimento su Game Pass è stato una manna dal cielo per il team di sviluppo, dichiarando: "Dal momento che il gioco è stato un lancio a sorpresa al Day One su Game Pass, il team ne ha beneficiato perché i giocatori non hanno passato il tempo a immaginare motivi per odiarlo o cercare il pelo nell'uovo per trovarne i difetti".

Vi ricordiamo che Hi-Fi Rush è uscito nel 2023 esclusivamente su Xbox e PC. Il DLC Hi-Fi Rush Arcade Challenge è gratis e già disponibile. Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Hi-Fi Rush.