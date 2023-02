Hi-Fi Rush prima del matrimonio Bethesda-Xbox: 'Non c'era alcuna versione PlayStation'

Dopo aver spiegato ai microfoni di IGN.com perché Hi-Fi Rush è stato lanciato a sorpresa, il Director John Johanas ha scambiato quattro chiacchiere con gli youtuber di MinnMax per smentire le teorie sulla cancellazione della versione PlayStation 'per colpa' del matrimonio tra Bethesda e Microsoft.

L'esponente di Tango Gameworks ricorda come i lavori su Hi-Fi Rush siano iniziati nel 2017, ovvero un anno prima della chiusura degli accordi che portarono nel 2018 all'ingresso di ZeniMax e Bethesda nella famiglia degli Xbox Game Studios.

Johanas spiega quindi che "al tempo lavoravamo ancora al prototipo di Hi-Fi Rush e non avevamo una console specifica, cercavamo solo di creare qualcosa di bello e divertente ed era l'unica cosa a cui pensavamo. Poi ovviamente, ad acquisizione avvenuta, tutto fu più definito e chiaro anche in questo senso. Voglio dire, non è che stavamo già lavorando ad Hi-Fi Rush su PlayStation, non c'è alcun prototipo nascosto da qualche parte".

Il direttore dell'ultima, frenetica esperienza rhythm action di Tango Gameworks ribadisce il concetto sottolineando come, al tempo, il suo team fosse impegnato solo ed esclusivamente sul prototipo della versione PC di Hi-Fi Rush.

Chiarito questo importante punto, approfittiamo dell'occasione per consigliarvi di leggere la nostra recensione di Hi-Fi Rush, la meravigliosa sorpresa di Xbox e Bethesda lanciata su PC, Xbox Series X/S e Game Pass il 25 gennaio scorso.