Hi-Fi Rush, non solo Spotify: la colonna sonora arriva anche su YouTube

Il fenomeno videoludico del 2023 targato Bethesda Softworks e Tango Gameworks, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della recensione di Hi-Fi Rush, è approdato su YouTube con la colonna sonora del gioco pronte per far scatenare tutti gli amanti nella nuova esperienza videoludica.

Come è possibile evincere dal video caricato sulla nota piattaforma di Google sul canale ufficiale di Bethesda Softworks (trovate il video in questione in allegato alla notizia), il noto sito di intrattenimento ha accolto a braccia aperte la lista completa di canzoni che compongono Hi-Fi Rush.

Si tratta di un totale di sessantasei brani, che intratterranno gli amanti della musica e del titolo per un totale di oltre tre ore. Qui di seguito vi riportiamo la lista completa dei brani:

The Beacon (extended mix)

The Pulse

The Rush

I Got This

Welcome to QA

Too Big To Fail (extended mix)

So This is Where the Magic Happens

The Hideout

Mission Report!

Production Destruction

Derailed

Some People Call This Teamwork

Captive Normals (A Fever Dream) (extended mix)

You Said Make it Stop

Check This Out

The Hideout (808 Mix)

Heatwave

Test Chamber

That's Mister Chai to You!

Previously On…

New Teammates

Vibin'

Dev Engine

Heatwave (VÄRRT Mix)

UNRESTRICTED CREATIVE FREEDOM

Surrounded

Buzzsaw (extended mix)

You Don't Have What it Takes, Kid

Downtime

Snap (Out of It)

Reciprocity

Security Shutdown

Can't Stop Us Now

This'll Be Rough

Negotiation

ESCAPE PLAN!!

Chasedown

A New Fight

Mission Report! (Korsica Mix)

Through the Halls of History

How Far We've Come

Backstage Hustle

My Heart Feels No Pain (extended mix)

Shut Down the Campus

What's the Next Move?

Exposition

Let's Hope This Works

Hey Gang, What's That?

Intruder (extended mix)

The Fizzith (extended mix)

Confrontation

Reflection

Surfacing (extended mix)

That Was Very Dope, CNMN

You Can't Take On All Of Us

In a Blink (extended mix)

It Was All For This

What the Future Holds

Kicking Back

Climb the Tower

Boss (Vandelay Theme)

Challenger!

Give it All You Got

I Handled it Again

Synesthesia (extended mix)

Secret Song (Making Things is Hard)

Dopo l'arrivo della colonna sonora di Hi-Fi Rush su Spotify a tutto ritmo, è giunto il momento di ascoltare l'egregia composizione musicale del titolo di Tango Gameworks anche su YouTube.